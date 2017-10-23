Напомним, что одним из главных связанных с выборами скандалов (и судебных разбирательств) последних лет стало дело о подкупе избирателей на выборах 12-го Сейма в пользу кандидата "Единства" Дзинтарса Закиса. В итоге суд бывшего депутата Сейма от "Единства", врача Мадонской больницы Игоря Александрова суд приговорил к штрафу в размере 13 минимальных зарплат, Артура Клейнса — к 150 часам принудительных работ, Долара Клейнса — к 180 часам принудительных работ. Так как Артур Клейнс уже имеет судимость и ранее не заплатил штраф, он приговорен к штрафу в размере 1860 евро.

Депутат Вилянской окружной думы и предприниматель Андрис Козулис был оштрафован на сумму в 27 тысяч евро (75 минимальных зарплат). В отношении бизнесмена Козулиса также применен двухлетний запрет на работу в Вилянской думе и участие в выборах в Сейм, Европарламент и местные самоуправления.

Против еще одного обвиняемого в подкупе голосов для "Единства", жителя Виляны Андрея Сачковского дело было прекращено в связи с его смертью без реабилитации.