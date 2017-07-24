В понедельник, 24 июля, Центральная избирательная комиссия Латвии утвердила итоги муниципальных перевыборов в на 785-м избирательном участке в Кекавском крае. Новая консервативная партия получила дополнительное место, Союз "зеленых" и крестьян — потерял один мандат.

Согласно новым результатам, в краевой думе после повторного голосования на 785-м участке будут работать пять депутатов от Новой консервативной партии, по два — от СЗК, "Единства", "Чести служить Латвии", "Альянса регионов", а также общего списка партий Izaugsme и "Для развития Латвии". Одно место, как и прежде, получат "Согласие", Латвийская партия зеленых, партия "Едины для Латвии" и "Видземская партия", сообщает LETA.

Не сумели преодолеть пятипроцентный барьер партии KPV LV, "От сердца Латвии", Apvienība iedzīvotāji и Sadarbība, а также Национальное объединение, которое ранее подало требование признать первоначальные итоги выборов на 785-м участке недействительными.

Ранее уже сообщалось, что повторные выборы на 785-м участке в Кекавском крае были проведены на основе решения Административного окружного суда. С требованием отменить результаты проводившихся 3 июня выборов в ЦИК обратилась кандидат в депутаты от Национального объединения Иева Арнте. По словам Арнте, при подсчете голосов на участке бюллетеней оказалось на шесть больше, чем подписей избирателей. "Если бы все было корректно, возможно, мы бы эти пять необходимых голосов получили. Мы не хотим смириться с тем, что VL!-ТБ/ДННЛ не прошло в думу из-за халатности комиссии", — заявила Арнте.