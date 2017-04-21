Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала законопроект партии "От сердца — Латвии" (NSL), который отменяет налог на недвижимость на единственное жилье.

Чтобы законопроект был рассмотрен (и либо принят, либо отклонен) в Сейме, в течение года за него должны проголосовать десять процентов от всех латвийских избирателей. Таким образом граждане Латвии могут реализовать свое право законодательной инициативы, данное им конституцией страны. А вот выносить на прямой всенародный референдум налоговые вопросы Сатверсме запрещает.

Подготовленные NSL поправки в закон "О налоге на недвижимость" предусматривают, что от налога на недвижимость освобождается та недвижимость, которая является единственной в собственности у жителя Латвии, задекларированного и проживающего в ней. От налога также освобождается и земля, на которой стоит недвижимостью, при условии, что ее площадь в городах и поселках не превышает 1500 кв. метров, а за городом — 2 га.

Лидер NSL Ингуна Судраба агентству LETA заявила, что партия решила действовать, поскольку и в Сейме, и в Кабинете министров проигнорировали сборы подписей 2016 и 2017 годов, когда под инициативой об отмене налога подписались более 10 тыс. человек.

По ее словам, жители Латвии не могут ждать годами, пока их обирают, не могут рисковать потерей собственности. "Часть жителей, чтобы сохранить отчий дом или свое единственное жилье, пытается все же заплатить налог, снижая свои расходы на медицину, продукты, образование и другие нужды, что в результате ухудшает их качество жизни", — отмечает Судраба.

Ранее правительство решило облегчить налоговое бремя и одобрило поправки к закону о государственном кадастре недвижимости, предусматривающие замораживание на два года кадастровой стоимости. Поправки направлены в Сейм для рассмотрения в срочном порядке.