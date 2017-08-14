"Подсчеты наших экспертов свидетельствуют о том, что неуплаченные налоги могут достигать 50 млн. евро", — сообщила Цируле.

Она также выразила надежду на то, что спор между СГД и порталом объявлений привлечет внимание общества к вопросу о том, хорошо ли платить налоги или плохо. Глава СГД подчеркнула, что крайне важно, чтобы общество осознавало: если все платят налоги, то государству станет намного легче найти финансирование на здравоохранение и другие важные сферы.

Цируле заявила, что первые проблемы с порталом объявлений начались еще в начале 2016 года. Тогда руководство ss.lv проигнорировало все запросы СГД.

"Мы максимально старались соблюдать принцип "сначала консультация". Мы пытались поговорить, мы пытались достичь соглашения, но, пройдя все эти этапы, и поняв, что, к сожалению, компромисса не достичь, мы были вынуждены прибегнуть к крайним мерам", — сказала Илзе Цируле.