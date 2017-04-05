Новый руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис весьма осторожно оценивает план своего предшественника Мартиньша Криевиньша, который планировал сократить до 7000 госслужащих. По крайней мере, такой вывод можно сделать из интервью Цитсковскиса, которое он в среду утром дал Латвийскому радио.

Своей главной задачей Цитсковскис все же называет реформу в системе государственного управления. Поэтому он продолжит работу, которую начал Криевиньш. Но план должен быть реалистичным, который можно было бы осуществить, поясняет новый глава Госканцелярии.

По его словам, в нынешней редакции плана не хватает деталей, как его воплотить в жизнь. "В плане указано, что при сокращении придется уволить 7000 чиновников. С одной стороны, это очень хорошо, что у нас амбициозные планы. Амбициозные цели надо перед собой ставить, но надо понимать также то, как их реализовать", — поясняет свою позицию Цитсковскис, пишет портал lsm.lv.

Цитсковскис замечает, что в плане говориться о 58 000 госслужащих, в том числе о военных, полицейских, спасателях, пограничниках. А классических чиновников в стране всего около 11 000 человек. Поэтому надо понять, какие именно сокращения запланированы, за счет каких госслужащих. Пока же Цитсковскису неясно, как выполнить ранее озвученные цели, ведь треть их тех, кто упоминается в реформе — военные, полицейские, спасатели и др.

"И что у нас остается? Фактически надо уволить каждого второго чиновника (..)", — рассуждает глава Государственной канцелярии. И все же работа над реформой продолжится.