Предприятие Clean R приступило к выполнению работ по расчистке территории сгоревшей свалки нелегальных отходов в Юрмале, сообщила агентству LETA представитель Государственной службы окружающей среды (ГСОС) Марута Буклевича.

Оставшийся на свалке после пожара мусор будет вывезен, переработан и утилизирован. Работы планируется выполнить в течение месяца. Отходы будут вывезены на Гетлиньский полигон, где со временем их рассортируют и переработают. Опасные отходы будут переданы на надежное хранение.

По подсчетам предприятия, для вывоза отходов из Юрмалы на Гетлиньский полигон потребуется 600-700 рейсов.

По данным ГСОС, на территории свалки находится около 14 тысяч тонн отходов.

Расчистка территории обойдется государству в 700 тысяч евро, которые затем планируется взыскать с компании Prima M, которой принадлежит свалка.

Само предприятие "Prima M" отказалось расчищать территорию свалки, сославшись на отсутствие необходимых средств.

Как сообщалось, крупный пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора произошел 18 июня. Общая площадь возгорания хранившихся на свалке пластмассовых отходов составила 12 000 квадратных метров.