В частности, миллиардер выразил согласие с бывшим кандидатом в президенты США Миттом Ромни, назвавшим Россию "геополитическим врагом США номер один". "Митт был прав, и он также был прав, когда сказал в одной из дискуссий о России: "Наша самая большая проблема — Россия". Оказалось, что он абсолютно прав. Посмотрите, что Россия сделала с Ираном, как она взяла под контроль ситуацию в Сирии и практически во всех других местах. Мы выкинуты отовсюду", — заявил он 24 марта.

3 марта Трамп выразил мнение, что США могли бы использовать экономические меры в ущерб России. "Есть много вещей, которые мы могли бы сделать России в плане экономики", — сказал миллиардер, отметив, что РФ "не является сильной страной в плане экономики".

Позднее, 14 марта, республиканец открыто выступил за введение санкций против России. "Мы определенно должны ввести санкции. И мы должны продемонстрировать силу... [Президент РФ Владимир] Путин обхитрил [американского коллегу Барака] Обаму", — заявил Трамп.

15 января 2017 года в интервью газетам Times и Bild Трамп выступил за заключение ядерного соглашения с Москвой в рамках переговоров о смягчении антироссийских санкций. "Давайте посмотрим, можем ли мы заключить какие-нибудь хорошие сделки с Россией. Я думаю, начнем с того, что ядерное оружие должно быть существенно сокращено", — сказал политик.

11 января Трамп в ходе пресс-конференции отказался отвечать на вопрос CNN, назвав его "ужасной организацией". На такой шаг он пошел после того, как телеканал сообщил о существовании компромата о его связях с Москвой.