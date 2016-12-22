Административный районный суд сегодня отклонил требование ООО "Педагогический центр "Эксперимент"" и частной школы Innova аккредитовать ее учебную программу.

Государственная служба качества образования (ГСКО) лишила школу Innova лицензии на реализацию программы основного образования нацменьшинств и грозила вычеркнуть среднюю школу из Регистра учебных учреждений, если незамедлительно не будет обеспечено выполнение всех нормативных актов в средней школе.

"Педагогический центр "Эксперимент"" и частная школа Innova обратились в суд, чтобы добиться желаемого для себя административного акта ГСКО, которым были бы аккредитованы реализуемые истцом образовательные программы.

Часть аргументов школы Innova суд признал обоснованными. Например, аргумент о том, что ГСКО не предоставил пояснений, в чем учебные программы школы не соответствуют лицензированным, а также не предоставил доказательств обоснованности своего решения. В этой части суд признал решения ГСКО противозаконными.

В свою очередь после ознакомления с аргументами Министерства образования и науки, суд признал, что в деятельности школы Innova есть существенные нарушения. Например, образование и профессиональная квалификация четырех педагогов частной школы не соответствовала требованиям нормативных актов. Кроме того, были серьезные допущения в отношении реализации плана повышения квалификации кадров. Приняв во внимание эти факты, суд признал, что нет оснований для принятия благоприятного для частной школы решения и отказ ГСКО в аккредитации учебных программ был обоснованным.

Решение суда можно оспорить в Административном окружном суде в течение месяца.

Ранее представитель ГСКО Андра Шенберга сообщила агентству LETA, что частная средняя школа Innova лишена лицензии не из-за недостаточной лояльности работников к Латвии и ее Конституции, а из-за систематических нарушений.

Юрист Innova Елизавета Кривцова, которую Полиция безопасности назвала одним из адептов российской политики соотечественников, распространила заявление, в котором утверждает, что школе отказано в продлении лицензии из-за ее "преследования в связи с нелояльностью". Она считает причиной отказа в аккредитации и продлении лицензии участие бывшего выпускника школы, представителя ее учредителя в организации празднования 9 мая.

В связи с отказом в аккредитации Innova в июле этого года обратилась в административный суд. В августе школа в связи с истечением срока лицензии на программу основного образования обратилась в ГСКО за новой лицензией. После этого последовал ряд проверок разными госучреждениями. Так как серьезных нарушений обнаружено не было, 30 сентября причиной отказа в выдаче лицензии стали сомнения чиновников ГСКО в том, что школа воспитывает истинных патриотов Латвии, утверждает Кривцова.

Она подчеркивает, что с правовой точки зрения совершенно недопустимо, чтобы педагогический процесс оценивала полиция. "У нас есть все доказательства того, что школа воспитывает уважение к свободе человека, демократическому устройству государства и активную гражданскую позицию. Поэтому мы требуем открытости в отношении высказанных упреков. Все неблагоприятные для школы решения мы оспорили", — указала Кривцова.

Шенберга назвала такую интерпретацию произошедшего странной. Текст решения от отказе в выдаче лицензии занимает примерно шесть страниц, причем отказ связан с систематическими нарушениями, пояснила она.

И хотя часть этих нарушений устранена, возникли новые проблемы. Например, Центр госязыка заключил, что знания госязыка примерно у трети педагогов школы не отвечают требованиям, добавила Шенберга.

На ее взгляд, школе следовало бы заниматься не обжалованием решений ГСКО, а устранением зафиксированных нарушений, поскольку даже в случае отказа учебное заведение спустя некоторое время может подать заявку на лицензию повторно.