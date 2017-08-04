Административный районный суд сегодня признал противоправным прекращение служебных отношений с теперь уже бывшим руководителем следственного отдела Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Лиените Шикоре.

Суд частично удовлетворил иск Шикоре о признании противоправным распоряжения БПБК от 19 июля 2016 года о прекращении служебных отношений и взыскании возмещения. В то время БПБК возглавлял Ярослав Стрельчонок.

Суд поручил БПБК извиниться перед Шикоре за причиненный моральный ущерб. В остальной части о возмещении суд иск отклонил. Приговор суда в течение месяца может быть обжалован в Административном окружном суде.

Как сообщалось, ранее в Административный районный суд поступили заявления бывшего сотрудника БПБК Юты Стрике и начальника отдела оперативных разработок БПБК Юриса Юрашса по поводу их освобождения от должностей.

Заявление Юрашса по поводу решения БПБК от 8 июля, как и заявление Стрике по поводу решения БПБК от 8 июля, были получены судом 8 августа 2016 года.

Как сообщалось, в БПБК была проведена реорганизация. По решению начальника бюро Ярослава Стрельчонка была сформирована аттестационная комиссия, которая установила, что профессиональная квалификация и опыт четырех сотрудников не соответствует требованиям, предъявляемых для желающих занять один из созданных в результата реорганизации постов.

16 сотрудникам БПБК, чьи должности были ликвидированы в ходе реорганизации, предложили продолжить служебно-правовые отношения на одном постов, сформированных в результате структурных изменений в БПБК. Аттестационная комиссия констатировала, что сотрудники соответствуют обязательным требованиям по профессиональной квалификации и опыту, установленным для новых постов, при этом никому из них не предложили уменьшенную зарплату.

В число четырех сотрудников, с которыми служебно-трудовые отношения были прекращены, вошли начальник отдела оперативных разработок Юрашс, его заместитель Мартиньш Лоде, руководитель следственного отдела Лиените Шикоре и главный специалист юридического отдела.

Подписанное Стрельчонком распоряжение предусматривает, что служебные отношения с Юрашсом прекращаются с 15 августа. В нем отмечено, что профессиональная квалификация и опыт Юрашса не соответствуют ни одному из сформированных в результате реорганизации постов и вакантных должностей.

Стрельчонок также подписал распоряжение о дисциплинарном наказании Стрике. Дисциплинарным наказанием является освобождение от должности.