Рижский окружной суд 15 мая в порядке апелляции рассмотрит иск партии "Согласие" к бывшему премьер-министру Лаймдоте Страуюме в связи с ее высказываниями в день выборов Сейма 4 октября 2014 года, свидетельствует календарь судебных заседаний. Состав суда возглавит судья Илзе Целминя.

Рассмотрение дела ранее было назначено на 12 июня, но затем снято с рассмотрения в этот день.

Суд Земгальского предместья Риги в сентябре 2016 года отклонил иск партии "Согласие" к бывшему премьер-министру Лаймдоте Страуюме в связи с ее высказываниями в день выборов Сейма 4 октября 2014 года.

"Согласие" просит суд обязать Страуюму отозвать свои высказывания, которые, по мнению партии, являются оскорбительными, и выплатить компенсацию за моральный ущерб в размере 1000 евро.

Ранее представители партии заявили агентству LETA, что партия требует признать порочащим честь и достоинство высказывание Страуюмы о том, что "в случае победы "Согласия" под угрозу может быть поставлена независимость Латвии". Партия поясняет, что Страуюма является должностным лицом и опытным политиком, которому следовало осознавать значение и последствия своего высказывания.

Партия указывает, что это заявление было сделано именно в день выборов, и таким образом Страуюма косвенно призвала избирателей не голосовать за "Согласие". По мнению партии, из этого вытекает, что цель Страуюмы состояла в том, чтобы подорвать репутацию "Согласия" и получить возможность улучшить результаты на выборах.

Представители партии подчеркивают, что своими высказываниями бывший премьер приписывает партии совершение или планирование уголовных действий, поскольку угроза независимости Латвии расценивается как преступление против государства.

Полиция за заявления после голосования на выборах составила на Страуюму административный протокол о нарушении правил предвыборной агитации, а Рижский районный суд оштрафовал ее на 50 евро.

За такое же нарушение был оштрафован лидер "Согласия", мэр столицы Нил Ушаков, который за день до выборов разместил в социальных сетях призыв голосовать за список партии.