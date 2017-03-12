Лимбажское отделение организации "Даугавас ванаги" (Daugavas vanagi) на шествии 16 марта планирует собрать около ста участников, рассказал агентству LETA руководитель отделения Гунар Гринбергс.

В заявке на участие в шествии от церкви Св. Иоанна до памятника Свободы указано 100 человек, но, как отметил Гринбергс, обычно к ним присоединяются и люди, которые не записывались заранее.

О безопасности участников шествия будет заботиться нанятая "Даугавас ванаги" охранная фирма, и такая практика применяется уже несколько лет.

Во время шествия планируется использовать латвийские флаги и флаги организации. Как и каждый год, к участникам шествия присоединятся члены молодежной организации национального объединения, чтобы сформировать из флагов аллею у памятника Свободы.

Шествие пройдет с 11.00 до 13.00.