Самоуправление Кекавского края в прошлом году за 299 тысяч евро купило в центре поселка заброшенное здание бывшего кафе, при этом не имея четких планов, для чего осуществляется покупка. Об этом сообщает передача De facto в эфире латвийского ТВ.

В сентябре прошлого года за короткое время Кекавская краевая дума подготовила решение и спешно купила за 299 000 евро запущенное здание. Причина такой поспешности: владелец здания якобы нашел покупателя, но предлагает самоуправлению использовать право первой покупки. Для чего властям нужно здание бывшего кафе "Pie Mārtiņa", самоуправление подумало только после покупки.

Помещения здания пребывают в очень плохом состоянии и выглядят просто разгромленными. Сейчас из всего здания можно использовать только стены, пол и потолок. Для нормального функционирования помещений, надо заново провести вентиляцию, водопровод, проводку и т.д. К этим выводам Кекавская дума пришла еще весной 2015 года (т.е. за полтора года до покупки), когда проводила исследование, можно ли здание приспособить для нужд художественной школы. Владелец здания Олег Дударенок предлагал тогда приобрести помещения за 250 тысяч евро. Самоуправление пришло к выводу, что здание ему не нужно.

Затем бывшее кафе "Pie Mārtiņa" присмотрела себе Региональная полиция самоуправления. Летом 2016 года полиция намеревалась арендовать здание и составила список закупок конкретного имущества. "Я был ответственен за разработку технических потребностей именно для аренды или покупки помещений", — сообщил заместитель начальника полиции самоуправления Герман Иванов. Он не отрицает, что в полиции хотели приобрести именно это здание.

Через некоторое время Олег Дударенок поставил самоуправление перед фактом — достигнуто соглашение о продаже кафе, но Дума может использовать право купить его первой. Самоуправлению требовалось выбирать — покупать здание за 299 тысяч евро или отказаться.

У депутатов возникли подозрения по данному предложению, однако девять депутатов проголосовали за покупку. Теперь Дума заплатила почти на 50 тысяч больше, чем просил продавец годом ранее (299 тысяч против 250 тысяч), при этом чиновники не знали конкретно, как будет использоваться здание.

Передача De facto выяснила, что как продавец здания Олег Дударенок, так и предприниматель Петерис Бартулис, с которым Кекавская дума поспешно заключила договор о покупке, — родом из Краславы, и между собой хорошо знакомы. Дударенок по телефону утверждал: "Я Бартулиса знаю очень давно, он — честный человек и всегда держит свое слово".

С какими целями покупатель присмотрел здание, не открыла ни та, ни другая сторона сделки, самоуправление этим тоже не интересовалось.

Несостоявшуюся сделку Бартулис считает личным делом, в подробности не собирается посвящать журналистов: "Почему мне надо вам что-то отвечать? Была сделка, не была. Если она сорвалась, мне было очень неприятно. Я бы тот момент забыл, вычеркнул… Но хочу вас предупредить: если распространите информацию, которая причинит мне какой-либо моральный или материальный ущерб, то у меня будут к вам претензии".

Помимо того, что Самоуправление приняло решение о покупке без четких причин, так еще при этом заранее не была выполнена оценка имущества. Продавец здания предоставил депутатам думы заключение, сделанное в прошлом году. В нем здание оценивалось в половину дороже, чем на тот момент предлагалось на порталах объявлений. Второй заместитель председателя думы Юрис Круминьш ("Альянс регионов") этого не заметил. А председатель думы Андис Дамлицс ("Альянс регионов") не заметил, что оценочные эксперты не осмотрели здание изнутри.

Сейчас Кекавская дума жалуется, что так разрослась, что всем не хватает места в помещениях, но пока не сделала никаких расчетов, какого количества помещений ей не хватает.

Глава обслуживания клиентов Latio, член правления Алдис Риекстиньш отмечает, что поиск помещений следует начинать с того, чтобы знать, для чего они требуются: "Мы обычно советуем своим клиентам, в том числе и самоуправлениям, которые желают чего-то купить или построить, следует ли покупать какие-либо помещения после того, как исследуем рынок. После этого можно сравнивать, искать альтернативу".

Приобретая заброшенное здание, дума допускала, что оно будет перестроено для нужд полиции. Но месяцем позже была создана комиссия, чтобы понять, что теперь делать с дорогой покупкой. В комиссии прозвучала версия снести здание, оставив только подвальный этаж, и отстроить его заново. Но от этого варианта отказались.

Комиссия решила, что в здание бывшего кафе переедут около 35 работников, ответственных за строительство, а подвал будут использовать для хранения архива стройуправления. Полиция, которая была предлогом для приобретения здания, в здания так и не въедет.

Предполагается, что перестройка здания обойдется как минимум в 300 тысяч евро. Сделку проверит KNAВ.