Согласно официальной статистике, за последние два года в отношении сотрудников Госполиции было начато 149 уголовных процессов. Чаще всего дело возбуждают по фату насилия или за превышение служебных полномочий, разглашение закрытой информации, кражи, мошенничество или присвоение в небольших размерах.
Летом 2017 года стало известно, что в Риге задержаны трое полицейских, которые организовали доставку товаров на так называемые "точки". В Латгалии двое полицейских попались на получении взяток от лихачей, превысивших допустимую скорость. Еще одно должностное лицо Рижской полиции подозревается в использовании казенного бензина в личных целях. Задержан и начальник Патрульной полиции Вадим Юнык, контролировавший работу дорожной полиции, патрульной полиции и конвоя. Примечательно, что Юнык был на хорошем счету, неоднократно награждался за хорошую службу, в том числе его наградили орденом Виестура.
"Ужасно, ужасно, очень ужасно! Как я уже говорил, я работаю в полиции достаточно давно, и я с этим человеком знаком лично. И мне было крайне неприятно это все осознать. Насколько я знаю, сейчас идет следствие, и я надеюсь, что оно даст ответы на вопросы: что произошло, как и почему. И все мы это понимаем. Но первое ощущение — как я уже говорил — ужасно", — признался в интервью программе глава Госполиции Интс Кюзис.
В Бюро внутренней безопасности отмечают, что количество преступлений, совершенных полицейскими, не сокращается. Однако проблемы, последствия которых приходится расследовать БВБ, существуют много лет. Например, кража казенного топлива. На эту проблему еще в 2011 году указывал Госконтроль, а также советовал усилить надзор в этой сфере. В 2012 году оказалось, что проблема не решена. Не нашли ее решения и в 2013 и 2014 годах. Тогда же было заявлено, что служебные транспортные средства используются полицейскими для личных нужд.
В 2014 году руководство Госполиции решило всерьез заняться решением этого вопроса. В отношении четырех должностных лиц были начаты дисциплинарные дела, однако все они закончились выговорами. Тогда же для контроля за служебным автопарком создали и спецотдел. Правда, в 2015 году Госконтроль снова констатировал несовпадения: например, по навигатору автомобиль проехал на 1 195 км меньше, чем по накладным было израсходовано топлива.
В другом случае полицейский указал, что ездил на служебном авто 21 день, но система GPS зафиксировала 29 дней. Чтобы предотвратить кражу топлива, с весны следующего года 200 полицейских машин будут оборудованы новой системой.
Министр внутренних дел Рихардс Козловскис считает ситуацию в полиции недопустимой и требует от генерала Кюзиса решительных действий. Особенно с учетом того, что задержание высокопоставленного полицейского Вадима Юныка произошло после того, как на взятке попался и заместитель начальника Полиции порядка Арвилс Фейерабендс.