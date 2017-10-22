В течение нескольких лет Госполиция так и не нашла ответ на вопрос, как предотвратить правонарушения, допускаемые сотрудниками внутренних органов. Об этом свидетельствует информация Бюро внутренней безопасности Госполиции. Генерал Интс Кюзис со скорбным заключением не согласен, однако Министерство внутренних дел ждет решительных действий от полицейского руководства. Об этом сообщает программа de facto.

Согласно официальной статистике, за последние два года в отношении сотрудников Госполиции было начато 149 уголовных процессов. Чаще всего дело возбуждают по фату насилия или за превышение служебных полномочий, разглашение закрытой информации, кражи, мошенничество или присвоение в небольших размерах.

Летом 2017 года стало известно, что в Риге задержаны трое полицейских, которые организовали доставку товаров на так называемые "точки". В Латгалии двое полицейских попались на получении взяток от лихачей, превысивших допустимую скорость. Еще одно должностное лицо Рижской полиции подозревается в использовании казенного бензина в личных целях. Задержан и начальник Патрульной полиции Вадим Юнык, контролировавший работу дорожной полиции, патрульной полиции и конвоя. Примечательно, что Юнык был на хорошем счету, неоднократно награждался за хорошую службу, в том числе его наградили орденом Виестура.

"Ужасно, ужасно, очень ужасно! Как я уже говорил, я работаю в полиции достаточно давно, и я с этим человеком знаком лично. И мне было крайне неприятно это все осознать. Насколько я знаю, сейчас идет следствие, и я надеюсь, что оно даст ответы на вопросы: что произошло, как и почему. И все мы это понимаем. Но первое ощущение — как я уже говорил — ужасно", — признался в интервью программе глава Госполиции Интс Кюзис.

В Бюро внутренней безопасности отмечают, что количество преступлений, совершенных полицейскими, не сокращается. Однако проблемы, последствия которых приходится расследовать БВБ, существуют много лет. Например, кража казенного топлива. На эту проблему еще в 2011 году указывал Госконтроль, а также советовал усилить надзор в этой сфере. В 2012 году оказалось, что проблема не решена. Не нашли ее решения и в 2013 и 2014 годах. Тогда же было заявлено, что служебные транспортные средства используются полицейскими для личных нужд.

В 2014 году руководство Госполиции решило всерьез заняться решением этого вопроса. В отношении четырех должностных лиц были начаты дисциплинарные дела, однако все они закончились выговорами. Тогда же для контроля за служебным автопарком создали и спецотдел. Правда, в 2015 году Госконтроль снова констатировал несовпадения: например, по навигатору автомобиль проехал на 1 195 км меньше, чем по накладным было израсходовано топлива.

В другом случае полицейский указал, что ездил на служебном авто 21 день, но система GPS зафиксировала 29 дней. Чтобы предотвратить кражу топлива, с весны следующего года 200 полицейских машин будут оборудованы новой системой.

Министр внутренних дел Рихардс Козловскис считает ситуацию в полиции недопустимой и требует от генерала Кюзиса решительных действий. Особенно с учетом того, что задержание высокопоставленного полицейского Вадима Юныка произошло после того, как на взятке попался и заместитель начальника Полиции порядка Арвилс Фейерабендс.