К утру 4 апреля в налоговую службу были поданы 56 354 декларации.

За неподачу декларации должностного лица в установленный срок или несоблюдение порядка заполнения и подачи декларации или предоставлении ложных сведений предусмотрена административная ответственность. К должностному лицу могут применить денежный штраф в размере 350 евро на основании Латвийского кодекса административных нарушений.

Согласно закону о предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц государства декларации должностного лица за 2016 год следовало подать до 3 апреля включительно.