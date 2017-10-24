Будущее Пятого канала, странная система оплаты труда, оплаченные передачи в "государственном" эфире — это лишь часть проблем, которые привели к отставке бывшего Сигиты Роке. На ее место пришла Уна Клапкалне, которая ранее занимала пост председателя правления информационного агентства LETA и портала TVNet. Насколько обоснованно решение о снятии Роке с должности? Не было ли оно политически мотивированным? И что будет дальше?

За прямым эфиром можно следить в этой статье, позже на Delfi будет опубликована запись интервью.