Во вторник, 18 июля, Delna направило премьер-министру Марису Кучинскису (СЗК) письмо с призывом отправить в отставку Дуклавса и министра сообщения Улдиса Аугулиса (СЗК) в связи с так называемыми "переговорами в Rīdzene", свидетельствующими, как указывают в Delna, о возможных нарушениях.

После публично прозвучавшей информации Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией и Служба госдоходов проводят ведомственную проверку озвученной в "переговорах в Rīdzene" информации о недвижимости Дуклавса на территории Рижского свободного порта. В Delna полагают, что сохранение за Дуклавсом министерского поста позорит Кабинет министров и снижает доверие общества к правительству.

Delna в письме упрекает Кучинскиса в назначении Дуклавса исполняющим обязанности премьера во время его отсутствия, "как будто не осознается создаваемые таким действием риск государственного масштаба".

Кроме того, организация напоминает, что участвовавшие и упомянутые в "переговорах в Rīdzene" министры Дуклавс и Аугулис в августе прошлого года встречались в вице-премьером России Аркадием Дворковичем, не проинформировав об этом министерство иностранных дел.

Выступая за открытость, торжество права, демократию, безопасность и независимость государства Delna призвала Кучинскиса потребовать отставки Дуклавса и Аугулиса.