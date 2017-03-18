Он пояснил, что в обеспечение коммуникации думы в социальных сетях вложены средства в размере до миллиона евро, у страницы много последователей.

Намерение Ушакова также внушает опасения, что таким образом он будет использовать административный ресурс думы для личной предвыборной агитации. Далее, никому не известно, кто будет настоящим автором страницы.

О своем намерении лично и за свои средства вести страницу Рижской думы в фейсбуке Ушаков заявил после того, как был оштрафован Центром государственного языка за коммуникацию Рижской думы в фейсбуке на русском и английском языках.