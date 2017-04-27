В стране растет доля пожилых людей, поэтому, если мы не подумаем о привлечении иммигрантов, нам грозит существенная нехватка рабочих рук. Такой основной вывод сделали на совместном заседании комиссия по гражданству, миграции и сплочению общества и комиссия по долгосрочному развитию, пишет газета Diena.

Исследователи рассказали депутатам о влиянии на Латвию мировых миграционных процессов. Демограф Илмар Межс считает, что важнее не численность населения, а его структура.

Сейчас в Латвии на одного пенсионера приходится примерно двое работающих, но до 2040 года показатель может выровняться — один работающий на одного пенсионера. Каждый год с рынка труда из-за возраста будут уходить на 10 000 человек больше, чем выходить на рынок.

На ситуацию отрицательно влияет и миграция. В целом из страны уехало 10–15% населения, а в группе 20–35-летних показатель достигает 30%.

Наивно надеяться, что запущенные проблемы демографии решат нынешние подростки, так что решения только два, сказал Межс. Это иммиграция и "повышение пенсионного возраста до 100 лет", иронически выразился он.