"Начнем с того, что такое демографическое древо типично практически для всех стран Европы и России тоже, — говорит Илмарс Межс. — Россию и некоторые страны Европы спасает разве что приток рабочей силы из южных стран. В Латвии в этом плане ситуация хуже, хотя и к нам каждый год приезжает около 3-5 тысяч новых людей для постоянного проживания. Я сейчас не говорю о беженцах, а скорее о простых людях — с России, Украины, восточных стран. Однако все равно наша пенсионная система с такой ситуацией в демографии становится уязвимой. Правда в том, что каждый год на пенсию выходит большее число людей, чем тех, которые заходят на рынок труда".

По словам Межса, сегодня в среднем два работающих человека содержат одного пенсионера. Но в будущем неизбежно случится так, что одному работающему придется зарабатывать на содержание одного пенсионера. "Это очень плохой расклад, — комментирует Межс. — Что тут остается? Нам либо придется зарабатывать еще больше, либо импортировать рабочие руки или же смириться с повышением налогов".

Однако сейчас, когда эти крайние инструменты еще только обсуждаются, начать надо со своих людей, — считает эксперт. Самое простое, что можно придумать — это просто выделять на поддержку семей больше денег. В этом году на демографию выделено дополнительно 24 миллиона евро, и это большой прорыв, если сравнивать с предыдущими годами.

"В тех странах Европы, где всерьез занимаются поддержкой семей, демографическое дерево выглядит намного лучше — говорит Межс. — Понятно, что это очень дорого, но это инвестиции как в наше будущее, так и в пенсионную систему страны. Кстати, если несколько лет назад мы были на последнем месте в Европе по поддержке семей, то в этом году мы находимся где-то посередине, так что не все потеряно".

Демограф считает, что начать надо также с того, чтобы пересмотреть систему пособий по безработице. Сейчас безработные получают пособие в течение 6-9 месяцев. "Но что происходит в реальности? — поясняет он. — Люди начинают искать работу в последний месяц перед тем, как у них закончится пособие по безработице, а во все предыдущие месяцы они фактически объявляют себя отпускниками. Это разве нормально? Остальное общество должно все эти полгода содержать людей, которые не хотят работать. В Финляндии, например, безработному сразу же предлагают новую работу, и если он отказывается от нее из-за того, что она ему не нравится или же не устраивает зарплата, то его тут же лишают пособия по безработице. Все просто: пособие по безработице не надо использовать как оплаченный отпуск. Месяц или два — этого достаточно для того, чтобы подыскать новую работу, уж тем более, что в Риге вакансий предостаточно. Не нравится предложенная работа, ну это твой выбор — значит сиди дома без пособия. Латвия не настолько богата, чтобы десяткам тысяч безработных платить пособие".

Что же касается социальной системы в целом, то Межс считает, что самая главная наша проблема — это менталитет, который позволяет нам спокойно платить или получать зарплату в конвертах.

"В Эстонии совершенно иной подход к социальной системе. — говорит он. — Там предприниматель никогда не будет хвастаться, что он успешный бизнесмен, но при этом не платит налоги. Мол, поглядите, у меня есть хороший дом и дорогая машина, но при этом он отчисляет в социальный бюджет с минимальной зарплаты. Это просто стыдно. У нас же все по-другому. Я сейчас не говорю о тех малых предпринимателях, которые на самом деле кое-как выкручиваются в бизнесе и не могут платить большие зарплаты. Но ведь, согласитесь, полно и тех, кто разъезжают на дорогих машинах, живут в хоромах, но находятся в списке налоговых должников".

Что касается будущих пенсий, то ответ Межса такой. "Людям надо понять одну простую вещь: чтобы рассчитывать на пенсии, надо платить налоги. — поясняет демограф. — И даже в этом случае ваша пенсия составит примерно 40-60% от вашей зарплаты, с которой платились налоги. А если вы получаете заплату в конверте, то какие к государству претензии? Значит из этой зарплаты в конвертах вы можете что-то копить и сами откладывать себе на старость. Но люди почему-то мыслят нелогично, и в своих проблемах винят государство, а не себя".