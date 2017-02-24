Более того, Межс уверен, что в ситуации с приемом беженцев Латвия поставила и самих мигрантов, и своих европейских партнеров в нечестную ситуацию. "Наша страна принимает беженцев, а впоследствии оказывается, что им нужно выбирать — или снять жилье, или купить поесть", — поясняет демограф. Обеспечить себе обе эти вещи на те деньги, что выделяет Латвийское государство, невозможно. В итоге получается, что беженцев вынуждают покинуть страну.

В качестве альтернативного варианта Межс предложил следовать примеру Эстонии, где соискателям убежища хотя бы на первое время предоставляют социальные квартиры по принципу общежития.

Говоря об общих тенденциях миграции и их влиянии на Латвию, демограф пояснил, что в течение ближайшего столетия население планеты останется примерно на том же численном уровне, что и сейчас. Даже в Африке, несмотря на прогнозируемое мировыми специалистами двукратное увеличение, общая тенденция рождаемости начнет снижаться.

В этих условиях, как отметил Межс, стоит помнить, что существуют лишь редкие исключения, когда страны могут поддерживать уровень численности своего населения на прежнем уровне без иммиграции. Фактически, единственными государствами Европы в данном случае являются Исландия, Франция и Ирландия. "Но есть целый ряд стран, которые могут поддерживать этот уровень при наличии небольшой иммиграции", — пояснил демограф.

Говоря о перспективах Латвии, он рассказал, что ежегодно в Латвию переселяется от 3 до 5 тысяч человек. В основном это происходит в результате объединения семей или трудоустройства. Эксперт также отметил, что на данный момент хорошим "экспортным товаром" Латвии является образование — в страну приезжают молодые иностранцы с целью получить диплом вуза. "Думаю, что не слишком мудро позволить человеку, который закончил здесь высшее учебное заведение, просто уехать", — сказал Межс. По его данным, вполне реально интегрировать иностранных студентов до такой степени, что они останутся жить в Латвии и после получения диплома.