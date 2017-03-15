Общество Daugavas Vanagi Latvijā: от Вецриги до Милды

Одним из центральных мероприятий в этот день станет шествие от церкви святого Иоанна в Вецриге к памятнику Свободы, заявленное Лимбажским отделением общества Daugavas Vanagi Latvijā. Мероприятие, в котором запланировано участие около ста человек, пройдет с 11.00 до 13.00.

По словам главы Лимбажского отделения Daugavas Vanagi Latvijā Гунара Гринберга, с учетом опыта прошлых лет, к шествию по ходу движения могут присоединиться и другие участники, которые не являются членами организации. Для того, чтобы обеспечить безопасность и порядок во время мероприятия, общество заключило договор с охранной фирмой.

Во время шествия планируется использовать латвийские флаги и флаги организации. Как и каждый год, к участникам шествия присоединятся члены молодежной организации национального объединения, чтобы сформировать из флагов аллею у памятника Свободы.

Общество "В поддержку национальных воинов": подножие памятника Свободы

Еще одно мероприятие будет проходить на площади у Милды с 07.00 до 13.00. Его организует общество "В поддержку национальных воинов". Как заявили сами организаторы, это будет собрание, на котором всем заинтересованным будут объяснять, что произошло 16 марта 1944 года, а также расскажут об истории латышского легиона. В мероприятии запланировано участие примерно 20 человек.

Антинацистский комитет: предложение РД "унизительно"

Рижская дума отклонила заявку Латвийского антинацистского комитета, предложив этой организации перенести проведение акции протеста под мост городского канала, сообщили Delfi представители ЛАК. Комитет счел это предложение унизительным и принял решение отказаться от проведения мероприятия. Тем не менее, активисты ЛАК призвали всех прийти к Памятнику Свободы 16 марта в 17.30, чтобы зажечь свечи в память сотен тысяч мирных жителей Латвии, уничтоженных нацистами.

Общество "Четвертая Атмода": пикет у посольства Германии

Еще одно мероприятие в этот день пройдет с 11.00 до 14.00 напротив посольства Германии на бульваре Райниса, 13. Собрание там намерено провести общество "Четвертая Атмода", члены которой хотят выразить свою солидарность с немецкой антифашистской организацией VVN-BdA, протестующей возле консульства Латвии в ФРГ и требующей осуждения депутатов Сейма и Рижской думы, принимающих участие в провокациях против Латвии.

К собранию планирует также присоединиться партия "За Независимую Латвию", возглавляемая антифашистом Янисом Кузиным.

Алла Березовская: пикет у памятника Свободы

С 17.30 до 19.00 возле памятника Свободы — ближе к Бастионной горке — запланирован пикет Аллы Березовской. Бывшая редактор газеты "СМ" собирается почтить память жертв латвийских гетто и концентрационных лагерей.

Спикер, министры и национально ориентированные политики: кладбище в Лестене

Большинство министров национального объединения "Все для Латвии!"-ТБ/ДННЛ планируют принять участие в мероприятиях 16 марта в Лестене, а министр юстиции Дзинтарс Расначс возложит цветы к памятнику Свободы "в свободное от работы время".

Напомним, в 2014 году намерение участвовать в шествии в честь дня легионеров стоило должности тогдашнему министру охраны среды и регионального развития Эйнару Цилинскису, которого руководитель правительства Лаймдота Страуюма попросила оставить пост министра. Сопредседатель Нацобъединения Гайдис Берзиньш сообщил, что члены партии сами решат, как почтить память павших солдат, и ни о каких общих действиях в этот день члены Национального объединения не договаривалось.

Председатель Сейма Инара Мурниеце и министр культуры Даце Мелбарде 16 марта отправятся в Лестене. Министр юстиции Дзинтарс Расначс также будет присутствовать на мероприятиях в Лестене, а "в свободное от работы время" возложит цветы к памятнику Свободы.