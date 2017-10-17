Департамент имущества Рижской думы (РД) запросил выделить ему в бюджете следующего года дополнительно 3,9 млн евро, большая часть которых пойдет на покупку недвижимости на нужды самоуправления, сообщает LETA.

Комитет развития РД во вторник поддержал проект бюджета департамента на 2018 год, в том числе выделение дополнительных средств. Общий планируемый бюджет департамента — 32,34 млн евро.

В том числе 15,8 млн евро будут направлены на обеспечение деятельности департамента и использования недвижимости, 900 000 евро (на 300 000 евро больше, чем в этом году) — на сохранение памятников культуры, 11,3 млн евро — на покупку жилых домов и квартир, а также приобретение и реконструкцию зданий образовательных учреждений.

В свою очередь 4,3 млн евро департамент намерен направить на выкуп земель, на которых находятся муниципальные учреждения, и на покупку недвижимости на нужды исполнительных подразделений самоуправления.

Окончательное решение о бюджете Департамента имущества примет Рижская дума.