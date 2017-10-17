Комитет развития РД во вторник поддержал проект бюджета департамента на 2018 год, в том числе выделение дополнительных средств. Общий планируемый бюджет департамента — 32,34 млн евро.
В том числе 15,8 млн евро будут направлены на обеспечение деятельности департамента и использования недвижимости, 900 000 евро (на 300 000 евро больше, чем в этом году) — на сохранение памятников культуры, 11,3 млн евро — на покупку жилых домов и квартир, а также приобретение и реконструкцию зданий образовательных учреждений.
В свою очередь 4,3 млн евро департамент намерен направить на выкуп земель, на которых находятся муниципальные учреждения, и на покупку недвижимости на нужды исполнительных подразделений самоуправления.
Окончательное решение о бюджете Департамента имущества примет Рижская дума.