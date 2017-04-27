На места в 7-е классы государственных гимназий должна быть более высокая конкуренция, считает директор департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Гунтис Хелманис (ЧСР). К тому же госгимназии просто не могут вместить всех желающих обучаться в них.

Департамент ежегодно до 1 апреля издает распоряжение о комплектовании в следующем учебном году 1-х, 7-х и 10-х классов гимназий и госгимназий. Таким образом, например, регулируется проблема переполненности школьных зданий.

Запланированное на 2017/2018 учебный год сокращение числа вновь открываемых 7-х классов в госгимназиях обосновано несколькими существенными причинами, сказал Хелманис. В частности, Рижская 3-я госгимназия и Рижская немецкая госгимназия нуждаются в дополнительных помещениях, и уже подана заявка на строительство пристроек.

В свою очередь департамент РД решил, что разумнее будет ограничить набор в 7-е классы госгимназий, а не в 10-е, и в четырех из пяти госгимназий Риги в следующем году откроется на один седьмой класс меньше.

Также учитывается и пожелание Министерства образования и науки о том, чтобы в будущем госгимназии стали учебными заведениями, в которых есть только 10—12-е классы.

Сейчас в четыре из пяти рижских госгимназий школьников принимают в 7-е классы на основании проверки их знаний, и так как задача госгимназий — способствовать повышению развития детей, департамент считает, что на места в 7-х классах должна быть более высокая конкуренция

Кроме того, департамент считает правильным получение детьми основного образования в ближайшей к дому школе, а после 9-го класса у них будет возможность поступить в госгимназию. Хелманис отмечает, что в Риге достаточно много средних школ, где успехи детей по сдаче централизованных экзаменов так же высоки, как в госгимназиях, а в некоторых случаях и лучше.