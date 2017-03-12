Высказывание министра сообщения Улдиса Аугулиса о том, что для приведения в порядок автодорог можно использовать средства пенсионного фонда, обеспокоили не только общество и будущих пенсионеров, но и ответственных за социальную сферу депутатов Сейма. В последние дни им пришлось отвечать на телефонные звонки недовольных жителей, которым предложение Аугулиса пришлось не по душе.

Как пишет газета Latvijas avīze, председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Айя Барча заявила, что удивлена высказываниями Аугулиса, который ранее занимал пост министра благосостояния в нескольких правительствах и хорошо знает, что взносы на второй пенсионный уровень — это не какие-то анонимыне деньги, которые можно потратить на нужды государства, а личные вложения с определенной целью, и каждый работающий сам решает, куда и как их вкладывать.

Барча допускает, что министр просто "неудачно высказался". Но если он действительно имел в виду национализацию средств пенсионного фонда, как это было сделано в Польше, то это прямой путь в Конституционный суд, уверен депутат Ромуалд Ражукс.

О том, что на ремонт латвийских дорог можно направить деньги пенсионного фонда, Аугулис заявил 8 марта в интервью в передаче "Утренняя панорама" Латвийского телевидения (ЛТВ).

По его словам, это один из вариантов решения проблемы, но при таком сценарии "надо быть полностью уверенными, что доходность накоплений второго уровня пенсионной системы не уменьшится".

Министр напомнил, что за последние 25 лет дефицит отчислений на ремонт дорог составил 4 млрд евро. Такую сумму государство выделить не может, так как это половина от всей расходной части бюджета страны.