Представитель БЗС Ивета Маура сказала, что проверка депутата закончена, решение принято и соответствующие лица о нем проинформированы. Но какое именно принято решение, в БЗС не уточнили.
Сам Калнозолс сказал, что пока не может ответить, получил ли допуск к гостайне, потому что ему нужно подготовить заявление, но сейчас у него нет на это времени.
На прошлой неделе Калнозолс опубликовал критическое письмо в адрес главы БЗС Яниса Майзитиса, в котором призвал прекратить влияние КГБ в Латвии или подать в отставку. В письме критиковался порядок выдачи доступа к гостайне, который, по словам депутата является "тотальным хаосом" без четких правил, позволяющий интерпретировать закон в желательном для главы БЗС направлении.