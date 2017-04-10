Бюро по защите Сатверсме (БЗС), возможно, не предоставило доступ к гостайне депутату Сейма Валдису Калнозолсу (СЗК), сообщает LETA. Депутат подтвердил получение ответа от БЗС, но его содержания не раскрыл, потому что ему нужно время на формулирование "соответствующего заявления обществу".

Представитель БЗС Ивета Маура сказала, что проверка депутата закончена, решение принято и соответствующие лица о нем проинформированы. Но какое именно принято решение, в БЗС не уточнили.

Сам Калнозолс сказал, что пока не может ответить, получил ли допуск к гостайне, потому что ему нужно подготовить заявление, но сейчас у него нет на это времени.

На прошлой неделе Калнозолс опубликовал критическое письмо в адрес главы БЗС Яниса Майзитиса, в котором призвал прекратить влияние КГБ в Латвии или подать в отставку. В письме критиковался порядок выдачи доступа к гостайне, который, по словам депутата является "тотальным хаосом" без четких правил, позволяющий интерпретировать закон в желательном для главы БЗС направлении.