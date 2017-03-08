"К сожалению, насилие в семье против женщин остается в Латвии распространенной проблемой, хотя в последние годы приняты поправки к законам. Женщины его нередко переживают молча и принимают как норму, но общество должно осознавать разрушительные последствия насилия, не только физические, но и эмоциональные. Обществу нужно рассказывать о том, как действовать в таких ситуациях", — сказала она.

Как сообщили 8 марта депутатам представители Министерства благосостояния, в Латвии очень высок уровень толерантности населения к насилию в семье. Только 64% населения считают, что насилие против женщины в семье недопустимо, тогда как в ЕС такого мнения придерживаются 85%. 31% опрошенных считают насилие в семье частным делом и лишь 54% знают о службах поддержки для женщин.

За девять месяцев 2016 года в Латвии было принято 143 решения полиции о разделении семей, чтобы обеспечить правовую защиту пострадавшим от насилия. 67 женщин просили защиты от партнеров, 37 — от мужей, 15 — от сыновей. Госполиция получила 540 судебных решений о временном разделении с запретом насильнику находиться рядом с жильем потерпевшего.

Депутаты также обсуждали проблему равноправия женщин в Латвии. Было отмечено, что в прошлом году размер предоставленной мужчинам пенсии был в среднем 323,67 евро, женщинам — 282,49 евро. Средняя зарплата мужчин в Латвии составляла в прошлом году 907 евро, женщин — 762 евро.