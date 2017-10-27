Самой большой заслугой депутат назвал то, что Национальный план развития 2020 вообще был составлен. Однако со временем он превратился в "национальный план освоения структурных фондов ЕС", считает Зариньш.

Национальный план развития 2020 больше фокусируется на нынешней структуре экономики, но не учитывает глобальные вызовы, например, научно-технический прогресс и инновации, считает Зариньш.

Премьер-министр Марис Кучинскис отметил, что в сфере науки и инноваций Латвии необходим переходный период, а о связи двух этих сфер можно будет говорить, когда в них будут делаться частные инвестиции. Латвия предприняла шаги в развитии этих сфер — принят закон о стартапах, успешно развивается отрасль информационного-коммуникационных технологий, отметил он.

Зариньш подчеркнул — инновации надо рассматривать системно.

"Чтобы наука и инновации сошлись, надо решить вопрос о структуре образования, науки и инноваций. В Латвии необходимо думать об экономике знаний, что означает проведение реформ в образовании, новое содержание образования, а также оптимизацию сети школ. В свою очередь оптимизации сети школ не будет, пока не будет проведенна административно-территориальная реформа", — сказал он.

Кучинскис добавил, что в этом вопросе у него с Зариньшем нет разногласий.

Девиз Национального плана развития 2020 — экономический рывок для роста благосостояния каждого жителя Латвии и государства.

Предыдущая оценка выполнения Национального плана развития 2020 была дана в 2015 году.