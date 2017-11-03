Как полагает Парадниекс, в таком случае "изменился бы порядок использования и направления социальных взносов". Политик назвал нынешнюю систему несправедливой, так как "мы, налогоплательщики, создаем нынешним пенсионерам две трети из пенсии". Он уверен, что система будет справедливой, "если при расчете пенсии будет применяться коэффициент за выращенных детей", полагает депутат Сейма и отец шестерых детей Парадниекс.
Депутат Парадниекс предложил рассчитывать пенсии, исходя из числа выращенных детей(75)
Foto: Saeimas administrācija
"Сам принцип, что размер пенсии должен зависеть от числа выращенных детей и лишь в идеальном случае от размера уплаченных налогов — на мой взгляд, дело само собой разумеющееся", — заявил представитель Нацблока Имант Парадниекс в эфире передачи "Пресс-клуб" телеканала Riga24.
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