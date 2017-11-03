Как полагает Парадниекс, в таком случае "изменился бы порядок использования и направления социальных взносов". Политик назвал нынешнюю систему несправедливой, так как "мы, налогоплательщики, создаем нынешним пенсионерам две трети из пенсии". Он уверен, что система будет справедливой, "если при расчете пенсии будет применяться коэффициент за выращенных детей", полагает депутат Сейма и отец шестерых детей Парадниекс.