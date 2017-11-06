Как сообщает LETA, Далдерис также предлагает сократить время обучения в основной школе до 6 классов вместо нынешних 9. В свою очередь, среднее образование должно начинаться с 7 класса и продолжаться по 12-й, то есть длиться шесть лет вместо нынешних трех.

Ранее Министерство образования и науки представило на рассмотрение в Кабинет министров поправки, которые предусматривают начало обязательного основного образования с шести лет. В то же время в законе сохранена возможность в случае обоснованной необходимости начинать обучение детей на год позже.