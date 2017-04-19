В условиях ограниченного финансирования необходимость выделять средства на формирование информационного контента на русском языке вытесняют потребности сферы здравоохранения и образования, заявил депутат комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Валтерс Дамбе.

Депутат поддерживает создание конкурентоспособного, оригинального контента на русском языке, так как считает, что для русскоязычного информационного пространства Латвии недостаточно лишь передач телеканала ЛТВ7. Необходимо иметь в виду, что в Латвии сотни тысяч потребителей контента на русском языке, а также помнить о том, насколько широко российские телеканалы транслируются в приграничной зоне, где они доступны бесплатно.

Однако все идеи создания нового контента упираются в нехватку финансирования. Вопрос выделения средств для обеспечения вещания латвийских СМИ для нескольких процентов жителей приграничных территорий вытесняется необходимостью выделить финансирование здравоохранению и образованию — сферам, которые касаются 100% населения, отметил Дамбе.

По словам депутата, как правило, деньги находятся, когда "лопается нарыв", то есть возникает кризисная ситуация, но это неправильная практика, потому что средства нужно вкладывать превентивно.

В свою очередь на вопрос о том, можно ли ограничить или заблокировать распространение российской пропаганды, депутат ответил, что его необходимо адресовать органам безопасности, которым известны меры возможного противодействия.