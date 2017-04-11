Бюро по защите Сатверсме отказало депутату Сейма Валдису Калнозолсу в допуске к гостайне из-за множества числящихся за ним нарушений. Так, ранее он был наказан за нанесение незначительных телесных повреждений, сейчас начато уголовное дело за аналогичные действия, имеется заявление в полицию насчет озвученных Калнозолсом угроз.

Также представитель Союза "зеленых" и крестьян шесть раз был наказан за нарушение правил дорожного движения, один раз — за отказ сотрудничать с налоговой администрацией, и оштрафован за то, что не вывесил флаг в положенный день.

Однако, как сообщает LETA, сам депутат назвал перечисленные Бюро по защите Сатверстме проступки "незначительными" и удивился, что часть нарушений были интерпретированы Генеральной прокуратурой и контрразведкой как возможное доказательство его нелояльности Латвии. Также в сообщении спецслужбы, которая отказала ему в доступе к гостайне, говорится о том, что существует риск того, что Калнозолса могут шантажировать.

Также Калнозолс рассказал, что имеется некая группа людей, в которую входит адвокат, бывший сотрудник КГБ СССР и доносчик, имеющий налаженные связи с латвийскими СМИ. Именно эта группа занимается тем, что целенаправленно проводит кампанию очернения депутата Калнозолса.