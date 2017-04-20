В среду, 19 апреля, депутат Сейма Илзе Винькеле ("Единство") попала в ДТП — в тот момент, когда она пересекала пешеходный переход на велосипеде, ее сбил автомобиль.

Как сообщает телеканал LNT, политик решила не вызывать "скорую помощь", так как физически чувствует себя нормально, однако отметила, что находится "в шоковом состоянии" — это первый такой случай за 10 лет езды Винькеле на велосипеде.

После пережитого депутат пообещала впредь надевать велосипедную каску, чтобы обезопасить себя от возможных травм. Что касается данного случая, то в ходе столкновения пострадал велосипед. "Все в порядке, но верному велодругу потребуется помощь доктора", — пояснила она в Twitter.

Sirsnīgs paldies visiem par apvaicāšanos un palīdzības piedāvājumu! Novērtēju. Viss kārtībā, vien uzticamais draugs velo jāved pie daktera.— Ilze Vinkele (@Vinkele) April 19, 2017

По данным пресс-центра Госполиции, на водителя автомобиля составлен протокол об административном нарушении: он не пропустил пешехода или транспортное средство, у которого было преимущество. За это нарушение штраф может составлять от 15 до 70 евро.

В течение 30 дней водитель должен явиться на рассмотрение дела.