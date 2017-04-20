Как сообщает телеканал LNT, политик решила не вызывать "скорую помощь", так как физически чувствует себя нормально, однако отметила, что находится "в шоковом состоянии" — это первый такой случай за 10 лет езды Винькеле на велосипеде.
После пережитого депутат пообещала впредь надевать велосипедную каску, чтобы обезопасить себя от возможных травм. Что касается данного случая, то в ходе столкновения пострадал велосипед. "Все в порядке, но верному велодругу потребуется помощь доктора", — пояснила она в Twitter.
Sirsnīgs paldies visiem par apvaicāšanos un palīdzības piedāvājumu! Novērtēju. Viss kārtībā, vien uzticamais draugs velo jāved pie daktera.— Ilze Vinkele (@Vinkele) April 19, 2017
По данным пресс-центра Госполиции, на водителя автомобиля составлен протокол об административном нарушении: он не пропустил пешехода или транспортное средство, у которого было преимущество. За это нарушение штраф может составлять от 15 до 70 евро.
В течение 30 дней водитель должен явиться на рассмотрение дела.