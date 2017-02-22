В конце января Пулкс и Йостс заявили, что и жители близлежащих микрорайонов также призывают к тому, чтобы горка получила название, соответствующее его местонахождению. Тогда же члены "Единства" высказали подозрения, что использование порталом riga.lv термина "Кепка Ушакова", возможно, служит предвыборным нуждам и подчеркнули, что он неприемлем в качестве официального.

Однако по словам представителя Строительного управления Улдиса Фрейманталса, рассмотрение этого вопроса пока отложено, т.к. территория до сих пор находится в стадии планирования, поэтому вопрос о выборе названия объекту будет актуализирован сразу же после того, как территорию окончательно распланируют.

Он также отметил, что выбор названия — очень важный момент, но на сегодняшний день это не является первоочередной проблемой.

Напомним, год назад, когда впервые в обиходе возникло народное название "Кепка Ушакова", сам мэр заверил, что никто не собирается давать горке подобное название.

"Сомневаюсь, что большинство депутатов думы проголосуют за это название. Я бы и сам за него не голосовал", — резюмировал мэр Риги Нил Ушаков.