По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в 2015 году диагностировано рекордное количество жителей, заболевших самой опасной формой рака кожи, меланомой — 224. Другие формы рака кожи диагностированы более чем у 1500 человек. Это ставит рак кожи в настоящий момент на первое место среди всех видов онкологических заболеваний. Особенно плачевны показатели смертности, что связано с недоступностью медикаментов латвийским пациентам в случае метастатических опухолей.

"Эффективное лечение стоит дорого — до 100 00 евро в год. Латвийские пациенты фактически не имеют возможности получить такое лечение. С учетом нынешнего законодательства пациентам приходится выкладывать из собственного кармана не менее 14 000 евро", — отмечает председатель правления общества "Дерматологи против рака кожи" доктор Раймонд Карлс.

"Причина раковой "эпидемии" в Латвии — это фототип светлой кожи человека и накопленные в течение жизни часы ультрафиолетового излучения как под естественным солнцем, так и в искусственных соляриях. Поэтому крайне актуальной становится ранняя диагностика рака кожи — только так можно избежать серьезных", — рассказывает доктор Раймонд Карлс.

По его словам, в 1985 года в мире хорошо известен алгоритм ABCDE меланомы (A — асимметрия, B — границы, C — окраска, D — диаметр, E — эволюция образования). Если опухоль имеет эти признаки, она уже не ранняя, а чаще — поздняя. Лечение поздней опухоли дорогостоящий процесс и не дает 100%-ных гарантий. Стоимость курса — до 100 000 евро в год. Напротив, заболевание, выявленное на ранней стадии, эффективно поддается лечению.

Лучше обстоит ситуация, например, с лечением ранних форм меланомы, иммунотерапией, виротерапией, которые в Латвии доступы и не столь дороги, добавляет врач.

В Риге состоялась конференция Baltic Dermoscopy Forum, в которой приняли участие эксперты по дерматологии и онкологии со всего мира. Участники форума подчеркнули, что Латвии нужно по возможности скорее ввести хирургию по Мохсу, которая позволяет провести исследование тканей еще во время операции. Это может помочь в случае рецидивирующих опухолей кожи. Также необходимо больше использовать современные гаджеты в диагностике кожных образований.