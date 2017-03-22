Как пишет газета Latvijas avīze, агентство дважды вело скрытное наблюдение за работой этих туалетов, фиксируя на видео ежедневное число посетителей. По подсчетам детективов, в официальных отчетах Hiacinte указывает, что посетителей было в 3-5 раз меньше, чем на самом деле. В результате речь идет о возможном сокрытии доходов на сумму 383 евро ежедневно, что в годовом пересчете составляет внушительные 140 тысяч евро. "Не уплачивается налог с суммы 24 276 евро в год", - уверяют представители агентства.
Biznesa drošība в своем обращении жалуется также на то, что уже подавало заявление в Финансовую полицию, однако спустя многие месяцы так и не получило ответа от правоохранительных органов.
В свою очередь, бухгалтер Hiacinte Лариса Березнюк утверждает, что недавно Служба госдоходов провела проверку на предприятии, и никаких проблем выявлено не было