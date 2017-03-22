Детективное агентство Biznesa drošība разослало письма главе Службы госдоходов Илзе Цируле, министру финансов Дане Рейзниеце-Озоле и генпрокурору Латвии Эрику Калнмейерсу с требованием проверить порядок уплаты налогов в компании Hiacinte, которая владеет платными туалетами на Центральном вокзале столицы.

Как пишет газета Latvijas avīze, агентство дважды вело скрытное наблюдение за работой этих туалетов, фиксируя на видео ежедневное число посетителей. По подсчетам детективов, в официальных отчетах Hiacinte указывает, что посетителей было в 3-5 раз меньше, чем на самом деле. В результате речь идет о возможном сокрытии доходов на сумму 383 евро ежедневно, что в годовом пересчете составляет внушительные 140 тысяч евро. "Не уплачивается налог с суммы 24 276 евро в год", - уверяют представители агентства.

Biznesa drošība в своем обращении жалуется также на то, что уже подавало заявление в Финансовую полицию, однако спустя многие месяцы так и не получило ответа от правоохранительных органов.

В свою очередь, бухгалтер Hiacinte Лариса Березнюк утверждает, что недавно Служба госдоходов провела проверку на предприятии, и никаких проблем выявлено не было