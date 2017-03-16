Также, хотя закон о самоуправлениях предусматривает, что очередные заседания дум созываются председателем не реже раза в месяц, не везде эта норма соблюдается, например, в июле заседания часто не созываются, потому что это время отпусков.
Министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс, комментируя результаты исследования, отмечает, что большинство самоуправлений работает добросовестно, но признает, что число пропусков велико.
"Мы видим, что в ряде случаев происходит систематическое игнорирование полученной от избирателей поддержки и взятых на себя обязательств", — сказал министр.
Первое место в топе "прогульщиков" среди депутатов самоуправлений занимает депутат Плявиньской краевой думы Владимир Самохин (Видземская партия), который участвовал всего в 17% заседаний.
Самый длинный период прогулов начался в конце 2014 года и закончился в феврале этого года, когда коллеги Самохина проголосовали за лишение его депутатского мандата. Самохин признает, что это нечестно по отношению к избирателям, но в этом году он вновь попытается пройти в депутаты.