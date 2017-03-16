Показатели средней зарплаты по стране, на которые влияют огромные зарплаты, маскируют истинную нищету. Оптимизм Минфина по поводу предстоящего роста средней заработной платы нужно оценивать с осторожностью, так как этот показатель объективно не отражает экономическую ситуацию в стране, пишет Diena.

Экстремально большие зарплаты "на бумаге" делают в среднем богаче всех жителей Латвии, однако в реальности единственную выгоду от годовой зарплаты в размере почти 900 тысяч евро получает только сам шеф airBaltic Мартин Гаусс, отмечает газета.

В 2016 году средняя брутто-зарплата в стране составляла 859 евро, что на 41 евро или 5% больше 2015 года. В этом году, по прогнозам Минфина, средняя зарплата может вырасти до 906 евро, а в 2020 году средняя зарплата на бумаге превысит 1000 евро в месяц.

Тем не менее, эти цифры не отражают реальности, делает вывод Diena. Это объясняет, почему средние показатели зарплат невозможно отнести к конкретным людям, которые думают: как же так — средняя зарплата в стране растет, а денег в кошельке больше не становится.

Согласно данным соцопроса, проведенный порталом "cvmarket.lv", 64% жителей Латвии при сохранении такой же зарплаты сменили бы сферу деятельности. Среди тех, кто охотно сменил бы область деятельности, большинство ответили, что хотели бы попробовать что-то новое или потому, что она "не нравится".

Среди тех, кто не хочет менять работу, большинство назвали следующие причины: на нынешней работе их все устраивает, это "работа моей мечты", к нынешней работе они привыкли либо боятся перемен.

Больше всего не желающих менять работу в таких сферах, как реклама, маркетинг, общественные отношения и СМИ, а наиболее склонны к смене работы в сфере обслуживания.