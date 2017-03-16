Экстремально большие зарплаты "на бумаге" делают в среднем богаче всех жителей Латвии, однако в реальности единственную выгоду от годовой зарплаты в размере почти 900 тысяч евро получает только сам шеф airBaltic Мартин Гаусс, отмечает газета.
В 2016 году средняя брутто-зарплата в стране составляла 859 евро, что на 41 евро или 5% больше 2015 года. В этом году, по прогнозам Минфина, средняя зарплата может вырасти до 906 евро, а в 2020 году средняя зарплата на бумаге превысит 1000 евро в месяц.
Тем не менее, эти цифры не отражают реальности, делает вывод Diena. Это объясняет, почему средние показатели зарплат невозможно отнести к конкретным людям, которые думают: как же так — средняя зарплата в стране растет, а денег в кошельке больше не становится.
Согласно данным соцопроса, проведенный порталом "cvmarket.lv", 64% жителей Латвии при сохранении такой же зарплаты сменили бы сферу деятельности. Среди тех, кто охотно сменил бы область деятельности, большинство ответили, что хотели бы попробовать что-то новое или потому, что она "не нравится".
Среди тех, кто не хочет менять работу, большинство назвали следующие причины: на нынешней работе их все устраивает, это "работа моей мечты", к нынешней работе они привыкли либо боятся перемен.
Больше всего не желающих менять работу в таких сферах, как реклама, маркетинг, общественные отношения и СМИ, а наиболее склонны к смене работы в сфере обслуживания.