Волнения в Европе, особенно сейчас, созданы действиями России и ее желанием с помощью своих инструментов влияния развалить процессы выборов, заявил в интервью передаче "900 секунд" в эфире LNT директор центра Стратегической коммуникации НАТО Янис Сартс.

"Видели события в США, во Франции, в ближайшее время будут выборы в Германии и в других местах", — добавил он.

Сартс признал, что до сих пор на эти всевозможные угрозы не обращалось необходимое внимание. "Основной вывод — их (угроз) не столь много, чтобы террористы или Россия были "хорошими", но мы были невнимательными, говорили о самопонимании, не вкладывали ресурсы для борьбы", — заметил глава центра НАТО.

Он отметил, что Латвия входит в непосредственный круг российских интересов. Что касается терроризма, то Латвия не является непосредственной его целью, но есть люди, "падающие под их влияние", добавил Янис Сартс.