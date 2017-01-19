Опасное место сфотографировано и затянуто зеленой сеткой.

"Вид жуткий, — пишет в фейсбуке директор оперы. — Скоро наш Белый дом станет Зеленым домом, затянутым в камуфляж".

Фото отправлены Министерству культуры (держателю долей капитала ЛНОБ) и Рижской думе (владелице здания) в лице мэра Нила Ушакова и вице-мэра Андриса Америкса.

"До сих пор никто не счел нужным даже поинтересоваться", — отмечает Лиепиньш. Он напоминает о том, что Минкульт официально называет восстановленные исторические и символические здания одной из главных ценностей, подлежащих сохранению. "Является ли ЛНОБ историческим и символическим зданием? Было бы интересно услышать мнение властей", — пишет Лиепиньш.