Министр образования Карлис Шадурскис, основываясь на данных проведенных его ведомством исследований, заявил, что в Латвии есть средние школы, существование которых с точки зрения качества недопустимо. Это может означать, что они будут преобразованы в основные школы, пояснил министр. Худшими политик назвал школы нацменьшинств, однако опрошенные Delfi директора упомянутых в исследовании школ обращают внимание на странную методику подсчетов.



Все указанные школы — это школы нацменьшинств с латышским и русским языками обучения, с разным числом учащихся в 12-х классах — от 82 до 10.

Галина Гусакова, руководимая которой Рижская 54 средняя школа на карте министерства отмечена "печальным" синим кругом (индекс результатов экзаменов — ниже 30%) назвала данные исследования неверными.

"У нас имеется сравнительный анализ районных, городских и государственных показателей экзаменов по математике, латышскому и иностранному языкам. Средний показатель — около 50%. Это нормальный показатель", — рассказала директор, добавив, что в апреле прошлого года школа прошла аккредитацию.

Директор Рижской 92 средней школы Наталья Василик также не согласна с обнародованными министерством цифрами, согласно которым, ее учебное заведение входит в "кружок неуспевающих".

"Министерство взяло за основу число школьников на 1 сентября, однако не все они в конце года сдают экзамены. Не думаю, что данные можно назвать корректными", — критикует методологию исследования Василик. "К тому же в нашей школе имеется лицензированная программа вечерней школы, и эти ученики также сдают экзамены. Вы сами знаете, как учатся в вечерних школах. А министерство подсчитало все вместе", — пояснила директор.

По словам Василик, результаты ее школьников на экзаменах по математике и английскому языку были хорошими (39% и 47% соответственно), однако чиновники Карлиса Шадурскиса почему-то не взяли их в расчет, и на самом выдали за общий результат лишь показатели экзамена по латышскому. "Чтобы принять решение о закрытии или переквалификации школ, необходимы точные цифры. Исследователь тоже не может знать все", — отметила руководитель 92 средней школы.

Выполненное Министерством образования и науки (МОН) исследование о качестве образования в контексте упорядочения сети школ по своей природе — подделка и мошенничество, считает мэр Риги Нил Ушаков.

На его взгляд, даже поверхностный анализ этого исследования показывает, что оно не только непрофессионально, но и по своей природе — подделка или мошенничество.

В исследовании случайно или намеренно использованы ошибочные данные, а именно, результаты экзаменов рассматриваются за один период, а число детей — за другой. В итоге результаты десятков рижских школ занижаются, указывает Ушаков.

В исследовании анализируются результаты всего трех обязательных экзаменов. Поэтому школа, которая готовит, например, хороших биологов или историков, если ее учащиеся не показывают отличных результатов на экзаменах по математике, по логике МОН, — плохая школа.

В последние годы выпускники латышских школ и школ нацменьшинств сдают одинаковые по содержанию экзамены по латышскому языку. Выпускники школ нацменьшинств сдают экзамен по латышскому языку хорошо, но, конечно, в среднем хуже, чем выпускники латышских школ. По мнению министра Карлиса Шадурскиса, это позволяет сделать вывод о том, что эти школы не совсем полноценные.

Ушаков обещает 19 апреля представить полный анализ допущенных в исследовании МОН ошибок, а, "возможно, и сознательной подделки данных". Мэр Риги выразил сожаление по поводу того, что Шадурскис обидел сотни учителей и тысячи детей, назвав их школы второсортными. Ни одна школа в Риге по указаниям Шадурскиса закрыта не будет, заверил он.