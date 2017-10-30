В Рижском регионе заключено 97 договоров, в Елгавском крае — 27, в Лиепайском крае — 31, в Даугавпилсском крае — 23, в Добельском крае — 16, в Екабпилсском и Валмиерском краях в каждом по 13.
Договоры об использовании системы электронного здравоохранения заключены с 682 практиками врачей-специалистов, 561 аптекой, всеми больницами и десятью амбулаторными учреждениями.
В середине августа договоры об использовании системы электронного здравоохранения были заключены с 28,7% или 378 практиками семейных врачей.
До 31 декабря этого года лечебные учреждения и аптеки могут пользоваться системой добровольно, а с 1 января она станет обязательной для всех медиков.