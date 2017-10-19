Физические лица, подавшие в Конституционный суд (КС) жалобу на неконституционность нормы закона о налоге солидарности, рассмотрят возможность обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), сообщила присяжный адвокат Алиса Лешковича.

"КС — не последняя инстанция, следующая инстанция — ЕСПЧ, но обратимся ли мы туда, решат наши клиенты", — сказала она, добавив, что на принятие решения у представляемых ею клиентов есть полгода.

Как сообщалось, КС сегодня признал не соответствующей Конституции норму закона о налоге солидарности.

Суд признал, что статья 6-я закона, которая оговаривает налоговые ставки, не соответствует принципу равенства и нарушает 91-ю статью Конституции. Статья признана не имеющей силы с 1 января 2019 года, чтобы у Сейма было время разработать альтернативное регулирование, не создавая проблем для государственного бюджета.

Оглашая приговор, КС заявил, что налог солидарности — это новый вид налоговых поступлений, который не может быть определен как взнос социального страхования.

Статья 6 закона о налоге солидарности предусматривает, что налоговая ставка соответствует ставке обязательных социальных взносов, которая установлена согласно статье 18 закона о социальном страховании.

Статья 18 закона о государственном социальном страховании предусматривает ставки обязательных и добровольных взносов. Обязательная ставка составляет 34,09%, в том числе 23,59% платит работодатель, а 10,50% работник. Также статья предусматривает, что ставку обязательных взносов и ее распределение по видам социального страхования устанавливает Кабинет министров.

КС признал тем не менее, что закон о налоге солидарности принят корректно, с учетом регламента Сейма, к разработке закона были привлечены эксперты и социальные партнеры, так что нет оснований считать, что закон был принят поспешно, как утверждали податели жалобы — несколько предприятий и предпринимателей.

Решение КС окончательное и обжалованию не подлежит.

Налог солидарности вступил в силу с января 2016 года. Налог применяется к части зарплаты работников, превышающей "потолок" обязательных взносов социального страхования.