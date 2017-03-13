Как отмечает LETA, в докладе ПБ говорится, что "главные риски, связанные с 16 марта — попытки дискредитировать Латвию на международном уровне, расколоть общество, распространяя тенденциозное описание памятных мероприятий 16 марта — в соответствии с российской интерпретацией событий Второй мировой войны".

Согласно имеющейся у Полиции безопасности информации, посвященные памяти легионеров Waffen SS мероприятия пророссийские активисты будут использовать для "поддержки созданного Россией и активно тиражируемого так называемыми антифашистами мифа о возрождении фашизма в Латвии".

Как заявил ранее журналистам исполнительный директор Риги Юрис Радзевич, ни одно из мероприятий, которые планируется провести в Риге в День памяти латышских легионеров, не будет запрещено.

Традиционное шествие от церкви святого Иоана к Памятнику свободы заявило Лимбажское отделение организации Daugavas Vanagi Latvijā. Цель мероприятия — возложение цветов к подножью Милды.

Еще одно мероприятие на площади, прилегающей к Памятнику Свободы, намерено провести общество Nacionālo karavīru atbalstam. Заявку на шествие от площади Стрелков к Милде подал Кристапс Кашс. В качестве цели он обозначил чествование памяти жителей Латвии, незаконно призванных под знамена немецкой армии.

Возле Милды собираются на пикеты и противники дня памяти легионеров — общество "Антифашистский комитет Латвии": они намерены почтить память жертв Waffen SS. Также заявку на проведение пикета подала и Алла Березовская — она хочет провести собрание в память о жертвах гетто и концентрационных лагерей.

Возле посольства ФРГ в Латвии собираются члены общества Ceturtā Atmoda. Эта организация хочет, чтобы Германия осудила депутатов Сейма и Рижской думы, "которые принимают участие в провокациях против Латвии, а также ввела бы экономические санкции против политиков и бизнесменов, которые участвуют в мероприятиях памяти легиона Waffen SS.