По его словам, дело передается судебному исполнителю только тогда, когда все другие варианты исчерпаны. Должникам дважды в год, в том числе по электронной почте и на мобильный телефон приходят предупреждения и напоминания, что долг надо погасить.

Нередко задолженность образуется по объективным причинам. Владельцы недвижимость могут объяснить ситуацию и составить график погашения долга. Но, если человек сам ничего не делает, помочь ему нельзя, замечает Зиедонис.

Если же собственник не реагирует на письма, не соглашается на составление графика погашения долга сроком до трех лет (ранее был один год), вопрос рассматривает Комитет по финансовым и административным вопросам Рижской думы. Затем дело передается судебному исполнителю. Но и он пытается уладить вопрос мирным путем — сперва просит в течение месяца погасить долг или составить график платежей.

В тех случаях, когда владелец недвижимости не идет навстречу, встает вопрос о возможной продаже собственности.

Зиеновис отрицает сценарий, когда из-за долга по налогу на недвижимость человек оказывается на улице. В 95% случаях задолженность погашается. Иная ситуация в случаях, когда образовался не только долг по налогу, но и не вносятся ипотечные платежи. В такой ситуации недвижимость переходит в собственность банка.

Напомним, что порядок начисления налога на недвижимость предусматривает возможность предоставления скидок в размере 90, 70 и 50%. Такие льготы в прошлом году в Риге получили 66 000 собственников жилья на общую сумму 7,5 млн евро. Другой вопрос в том, что рижане не знают, как получить полагающую им скидку по налогу на недвижимость, добавляет Зиедонис.