Долги посла Латвии в России Астры Курме за прошлый год увеличились почти до 42 тысяч евро. Такие данные можно найти в налоговой декларации дипломата за 2016 год, сообщает агентство LETA.

Если в 2015 году долги Астры Курме составляли 4516 евро, то по итогам прошлого года их объем увеличился почти на 37 тысяч евро. При этом накопления латвийского посла за 2016 год достигли 40 500 евро, что на 12 тысяч евро больше, чем годом ранее.

В 2016 году зарплата и пособия Астры Курме в МИД в сумме составили 74 600 евро, а еще 10 тысяч евро она получила от дочери, продав ей имущество. Кроме того, 9900 евро дипломат получила от представительства иностранной компании "Aeroflot-Russian Airlines", и 2500 евро — по алиментам.

Кроме того, в своей декларации за 2016 год Астра Курме указала покупку за 55 тысяч евро. Также в декларации указано, что у посла имеется недвижимость в Риге.