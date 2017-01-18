На вопрос о том, может ли он назвать конкретных людей, которые являются этими агентами, политик ответил, что у Латвии был премьер-министр с тесными связями с Россией. Это руководитель компании Latvijas gāze Айгар Калвитис, заключивший в свое время не выгодный для Латвии пограничный договор с Россией и занимающий должности, которые финансируются из России.

В свою очередь самым ярким примером является партия "Согласие", которая не скрывает сотрудничества с партией президента России.

Домбрава отметил, что в Риге, например, практически нет движения яунсаргов, тогда как во многих небольших и более бедных самоуправлениях это патриотическое молодежное движение достаточно сильно.

Представитель ВЛ-ТБ/ДННЛ также считает, что многие вопросы решаются недостаточно быстро, например, о вещании в приграничной зоне, чтобы обеспечить жителей Латвии местной информацией.