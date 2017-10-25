Государственный центр доноров крови (ГЦДК) призывает отозваться доноров с группами крови 0 резус негативный и 0 резус позитивный, так как запасов крови этой группы осталось совсем мало, сообщил представитель центра Янис Вецварагс.

ГЦДК на ул. Селпилс, 9, в Риге в четверг будет открыт до 18.30. Доноры должны иметь при себе паспорт или ID-карту, а при регистрации для сдачи крови также необходимо будет указать номер банковского счета.

Специализированный автобус центра в четверг 26 октября в Риге будет ждать доноров с 10.00 до 15.00 возле ТЦ Domina Shopping (ул. Иерикю, 3), а с 16.00 до 19.30 — возле Arēna Rīga, на ул. Сканстес, 21.

В пятницу 27 октября доноров будут ждать с 10 до 14 часов на Центральном вокзале.

В понедельник 30 октября автобус центра с 10 до 15 часов будет возле театра "Дайлес" (ул. Бривибас, 75).

Во вторник 31 октября с 10 до 13 часов автобус будет стоять возле медицинского колледжа Рижского университета Страдиня (ул. Я.Асара, 5).