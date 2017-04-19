Дорожная полиция в среду, 19 апреля, будет усиленно контролировать соблюдение водителями разрешенной скорости движения, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В среду с 6 часов утра Европейская сеть дорожной полиции проводит во всех государствах-членах, в том числе Латвии, 24-часовой марафон по контролю за скоростью движения. Этой акцией дорожная полиция хочет привлечь внимание общественности к тому, что превышение разрешенной скорости создает опасность для других участников дорожного движения. Кроме того, акция носит превентивный характер, направленный на то, чтобы удержать водителей транспортных средств от совершения нарушения.

В прошлом году во время такого марафона на дорогах Латвии были проверены 2116 водителей, в том числе на 709 водителей были составлены протоколы о превышении разрешенной скорости.