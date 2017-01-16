Министр выразил удивление, что АЧС затронула ферму на 5000 свиней в Кримулдском крае. "Кримулдская ферма была образцовой, куда привозили европейских ветеринаров для обучения тому, как обеспечивать на фермах меры биобезопасности. На ферме было сделано все, чтобы избежать проникновения АЧС. Причины пока назвать сложно, поэтому будет заведено дело и при помощи Госполиции выяснены обстоятельства. Выводы обязательно будут", — сказал министр.

На вопрос о том, что случится, если АЧС приблизится к Риге, Дуклавс ответил, что распространение болезни распределено по зонам в зависимости от опасности, но Рига пока не входит ни в одну из них.

Как сообщалось, совет по кризисному управлению предложил объявить чрезвычайное положение в затронутых АЧС Кримулдском и Адажском краях. Завтра решение по этому вопросу примет правительство.