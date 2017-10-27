Огрская краевая дума в пятницу на внеочередном заседании постановила отстранить от должности на три месяца директора муниципального агентства Ogres namsaimnieks Айгара Бриедиса, который, возможно, задержан по делу о мошенничестве.

Через три месяца Бриедис должен представить думе пояснения. И.о. директора на это время назначен бывший руководитель службы теплоснабжения и управления ООО Ikšķiles māja Каспар Гринбергс, доктор инженерных наук.

Как сообщалось, управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) по подозрению в хищении из муниципального агентства Огрского края Ogres namsaimnieks денежных средств в размере 90 961 евро задержала 11 человек, в том числе трех руководящих работников предприятия.

Как сообщили в Госполиции, в сотрудничестве со Службой по предотвращению легализации полученных преступным путем средств полиция получила информацию о возможном хищении денег из муниципального предприятия. В ходе следственных действий было установлено, что денежные средства легализуются путем их перечисления на банковские счета третьих лиц.

Работники УБЭП провели 15 обысков по нескольким адресам в Рижском регионе, в ходе которых изъяли различные документы, носители информации, печати, наличные денежные средства, а также две единицы оружия.

В целом в рамках дела во вторник задержаны 11 лиц, в том числе руководящие работники Ogres namsaimnieks. В четверг к трем подозреваемым 1979, 1974 и 1978 г.р. была применена мера пресечения в виде ареста. К остальным восьми применен статус лиц, против которых начат уголовный процесс.

Полиция начала уголовный процесс о мошенничестве в крупном размере или совершенном организованной группой. Также начат уголовный процесс о легализации полученных преступным путем средств в крупном размере или совершенной организованной группой.

Директором Ogres namsaimnieks является Айгар Бриедис. Агентство управляет фондом недвижимости самоуправления — жилыми домами и другими объектами.

Председатель Огрской краевой думы Эгил Хелманис допускает, что обыск на предприятии может быть связан с деятельностью в сфере водного хозяйства весной этого года. О каких именно действиях идет речь, Хелманис не уточнил.